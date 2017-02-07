Еврейская община Сочи попросила Путина вступиться за раввина Эделькопфа

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О решении депортировать из страны главного раввина Сочи Арье Эделькопфа, гражданина США, в ФЕОР узнали из соцсетей. "Меня и мою семью хотят депортировать из России,— написал в воскресенье господин Эделькопф на странице в Facebook.— Называют положения пп. 1 п. 1 ст. 7 N115-ФЗ, то есть своими действиями мы создаем угрозу безопасности РФ".

В начале января 2017 года сотрудник отдела по вопросам миграции отдела полиции (Центральный район, УВД по г. Сочи) вручил раввину извещение, в котором сообщалось, что решением от 16.12.2016 г. N4541/2015 УВМ ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю ему и членам семьи выданное ранее разрешение на проживание аннулировано. Из текста следовало, что основанием послужили положения пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", где говорится о действиях, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя РФ, а также иных действиях, создающих угрозу безопасности страны или граждан. Документ содержал требование выезда раввина Эделькопфа и его семьи из России в течение 15 дней и предупреждение о принудительном выдворении.

"Арье Эделькопфа за шестнадцать лет пребывания в Сочи интересовало только одно — дать возможность сочинским евреям, как местным, так и приезжающим на отдых, жить полноценной еврейской жизнью,— заявил руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.— Обвинение раввина Эделькопфа, как и недавнее обвинение раввина московской общины "Среди своих" Йосефа Херсонского в нарушении миграционного законодательства, явно имеют одну основу: стремление излишне ретивых чиновников получить новые звездочки за проявленную активность в устранении якобы имеющих место "нарушений законности"". По его мнению, "идет целенаправленное выдавливание из России раввинов с иностранными паспортами", что "дезориентирует еврейскую общину, вызывает серьезные опасения за будущее еврейских общин в стране". "Мы окажем Арье Эделькопфу юридическую поддержку",— заверил господин Горин.

Еврейская община города Сочи направила письмо президенту Владимиру Путину, где "с болью и надеждой от имени тысяч жителей" просит оказать личное содействие и отменить решение органов полиции.

Готовность подключиться к урегулированию проблемы выразил Российский еврейский конгресс. "Раввин Арье Эделькопф связан по работе с местной еврейской общиной и ФЕОР,— заявил официальный представитель РЕК Михаил Савин.— Если одна из этих организаций или обе обратятся к нам за поддержкой, мы ее окажем". "У нас есть успешный опыт, в частности, мы помогали главе омской еврейской общины Геннадию Фридману в подобной ситуации с раввином Омска Ошером Кричевским,— рассказал господин Савин.— Надеемся, что и ситуация с раввином Эделькопфом благополучно разрешится в ближайшее время".

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю комментировать ситуацию не стали, сославшись на отсутствие информации, в УФСБ России по краю также не поясняют суть претензий к Арье Эделькопфу. Еврейская община Сочи называет господина Эделькопфа духовным наставником и помощником для тысяч жителей Сочи и утверждает, что он является законопослушным лицом, никогда не совершавшим правонарушений.

"К сожалению, после принятия "закона Яровой" наши правоохранительные органы склонны видеть во всех иностранцах потенциальных шпионов и диверсантов,— считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, президент Гильдии экспертов по религии и праву Роман Лункин.— Есть шанс, что еврейской общине удастся через суд отменить решение о депортации раввина Эделькопфа".

"Это посланное нам свыше испытание,— заявил раввин Арье Эделькопф.— Сочи — мой дом, здесь я хотел бы продолжать жить, растить своих детей, помогать людям, выполнять свою жизненную миссию". Он добавил, что ни в чем не виноват и не понимает, в чем его обвиняют.

Источник: kommersant.ru