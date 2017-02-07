Как выбрать хорошего косметолога

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Современная косметология предлагает различные методы ухода за телом и лицом а также омолажвающие процедуры, но свою молодость и, конечно же, красоту необходимо доверять только в очень профессиональные и надежные руки. Вот почему к выбору косметолога следует отнестись очень серьезно. В некоторых клиниках первый прием косметолога может быть бесплатным, а это, в свою очередь, является отличной возможностью для знакомства с врачом и хотя бы приблизительной оценки его профессионализма.

Итак, давайте посмотрим, на что в первую очередь следует обратить свой взор при первом посещении косметолога:

1. У хорошего специалиста должен быть опрятный, ухоженный вид. Косметолог обязан иметь свежую, желательно врачебную, униформу, убранные волосы и хорошо подпиленные ногти, а также шапочку, одноразовые перчатки, вымытые руки и различные антисептики.

2. Ваше знакомство должно начаться не с осмотра прайс-листа и сообщения о количестве посещений, а с определения источников вашей проблемы и выбора определенных процедур для ее решения. Хорошему специалисту будет интересна история вашей болезни, сон, образ жизни, генетическая предрасположенность, физическая нагрузка, питание и лекарственные препараты, которые вы принимаете. Также врач должен быть в курсе ваших противопоказаний. У профессионала должна быть широкая база знаний, поэтому на любые ваши вопросы он должен давать полные и грамотные ответы.

3. Важен также и физико-психологический или тактильный контакт врача с пациентом. Специалист должен познакомиться с вашей кожей и это не должно вызывать у вас негативных ощущений, чтобы процедура не превратилась в мучение. Если вас что-либо смущает или появились какие-то негативные последствия, то стоит отказаться от процедуры и выбрать другого врача или другую процедуру.

4. Каждый квалифицированный косметолог обязательно должен иметь диплом о высшем профессиональном образовании по такой специальности, как «педиатрия» или «лечебное дело». Следует учесть, что специальности «врач-косметолог» в медицинских вузах нет, поэтому не стоит верить врачу, показавшему вам диплом с такой специальностью.

5. Неплохо еще обратить внимание на сам кабинет. А именно: на хранение препаратов, наличие сертификатов и современного оборудования. 6. Не соглашайтесь на домашние процедуры, так как ни один квалифицированный специалист, даже самый востребованный, не согласится на домашние инъекции. Учтите, что вред вашему здоровью, который нанесен во время домашней процедуры, может быть непоправимый.

7. Откажитесь от врача, который идет у вас на поводу. Хороший специалист должен сначала выслушать вас, проанализировать ситуацию, составить свое мнение и только потом назначить необходимое лечение.

8. Если косметолог вам не знаком, то разумнее сначала сделать незначительную и недорогостоящую процедуру, например, сеанс криомассажа. Такая процедура вам не навредит и позволит оценить степень профессионализма специалиста.

9. Грамотное лечение не должно заканчиваться на посещении салона. Хороший специалист обязан вам дать рекомендации по образу жизни, а также для домашнего ухода порекомендовать вам средства, которые будут устраивать вас и по качеству, и по цене.

И помните, что у каждой хорошей клиники в наличии должна быть лицензия, разрешающая вести медицинскую деятельность. Также нужно учесть, что к хорошему специалисту очень трудно попасть, так как его график достаточно плотный, и буквально расписан по минутам, следовательно, запись в тот же день должна вас насторожить. Если вам идут навстречу, легко поменяв время или дату приема, и говорят, что врач свободен, то такой специалист, скорее всего, не востребован из-за низких профессиональных навыков.







Источник: МедВести