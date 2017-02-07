На Кубани на реализацию программы «Доступная среда» направят 47,4 млн рублей

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В бюджете Краснодарского края в этом году предусмотрено 47,4 млн рублей на реализацию мероприятий госпрограммы «Доступная среда».

Из федерального бюджета на эти цели будет направлено 23,2 млн рублей. Помимо этого, на софинансирование расходов на реализацию программы в течение года планируется привлекать средства местных бюджетов.

Как пояснили в краевом министерстве труда и социального развития, бюджетные средства будут направлены на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения. В том числе речь идет о создании в детских садах и школах условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

Средства также будут направлены на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник: kuban24.tv