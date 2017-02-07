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/Общество/

В Абрау-Дюрсо на ярмарочной площади сожгут чучело Масленицы

В Абрау-Дюрсо 26 февраля пройдут масленичные гулянья.

Проводы зимы начнутся в 11:00 на ярмарочной площади. Скоморохи будут приглашать гостей принять участие в хороводах, конкурсах частушек, перетягивании каната, ходьбе на ходулях, дефиле с коромыслом или битве на подушках. Дети посоревнуются в знании стихов про весну, танцах, перетягивании каната.

Запланированы выступления народных вокальных коллективов, жонглеров и ходулистов. На масленичной ярмарке гостей будут ждать горячий чай и блины со сгущенкой, сметаной, джемом и вареньем.

Завершится праздник файер-шоу и сжиганием чучела Масленицы, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Краснодарского края.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Общество

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