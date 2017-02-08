Отключения электроэнергии в Новороссийске на 8 февраля

/Общество/

Информация по плановым (аварийным) отключениям для выполнения работ по заявкам на ТП, ВЛ, КЛ 10/6/0,4 кВ на 8 февраля 2017 года.

№ Отключаемая электроустановка Дата/Время отключения Адреса абонентов 1 ТП 93 РУ-10/0,4, трансформатор текущий ремонт 08.02.2017

08:00-17:00 ул. Исаева - Энгельса 2 Без напряжения ТП-45, ТП-715 08.02.2017

08:00-17:00 ул. Энгельса, ул. Серова 3 ВЛ 0,4 кВ прис. №2 от ТП Ра-1 340 монтаж СИП и выправка опор 08.02.2017

09:00-17:00 ст. Натухаевская, ул. Садовая, Широкая, Пушкина 4 ВЛ-0,4 кВ, прис.2 ТП АД-3 924 08.02.2017

09:00-14:00 с.Васильевка, ул.Горная, Чкалова, Тельмана, Гайдара, Геологическая, пер.Лесной 5 ТП Ра-1 307 техническое обслуживание ТП 08.02.2017

09:00-13:00 ст. Натухаевская, ул. Ворошилова, Гоголя, Горького, Курганная, Калинина, пер. Лесной, пер. Садовый, пер. Крайний 6 ТП-1 Ра 1 351 техническое обслуживание ТП 08.02.2017

13:00-17:00 ст. Натухаевская, ул.Курганная, пер. Крайний

Источник: МБУ «Безопасный город»