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Отключения электроэнергии в Новороссийске на 8 февраля

Информация по плановым (аварийным) отключениям для выполнения работ по заявкам на ТП, ВЛ, КЛ 10/6/0,4 кВ на 8 февраля 2017 года.

 

Отключаемая электроустановка Дата/Время отключения Адреса абонентов
1

ТП 93 РУ-10/0,4, трансформатор текущий ремонт

 08.02.2017
08:00-17:00		 ул. Исаева - Энгельса
2 Без напряжения ТП-45, ТП-715 08.02.2017
08:00-17:00		 ул. Энгельса, ул. Серова
3

ВЛ 0,4 кВ прис. №2 от ТП Ра-1 340 монтаж СИП и выправка опор

 08.02.2017
09:00-17:00		 ст. Натухаевская, ул. Садовая, Широкая, Пушкина
4 ВЛ-0,4 кВ, прис.2 ТП АД-3 924 08.02.2017
09:00-14:00		 с.Васильевка, ул.Горная, Чкалова, Тельмана, Гайдара, Геологическая, пер.Лесной
5 ТП Ра-1 307 техническое обслуживание ТП 08.02.2017
09:00-13:00		 ст. Натухаевская, ул. Ворошилова, Гоголя, Горького, Курганная, Калинина, пер. Лесной, пер. Садовый, пер. Крайний
6 ТП-1 Ра 1 351 техническое обслуживание ТП 08.02.2017
13:00-17:00		 ст. Натухаевская, ул.Курганная, пер. Крайний

 

Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Общество

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