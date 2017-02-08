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Отключения электроэнергии в Новороссийске на 8 февраля
Информация по плановым (аварийным) отключениям для выполнения работ по заявкам на ТП, ВЛ, КЛ 10/6/0,4 кВ на 8 февраля 2017 года.
|№
|Отключаемая электроустановка
|Дата/Время отключения
|Адреса абонентов
|1
|
ТП 93 РУ-10/0,4, трансформатор текущий ремонт
|08.02.2017
08:00-17:00
|ул. Исаева - Энгельса
|2
|Без напряжения ТП-45, ТП-715
|08.02.2017
08:00-17:00
|ул. Энгельса, ул. Серова
|3
|
ВЛ 0,4 кВ прис. №2 от ТП Ра-1 340 монтаж СИП и выправка опор
|08.02.2017
09:00-17:00
|ст. Натухаевская, ул. Садовая, Широкая, Пушкина
|4
|ВЛ-0,4 кВ, прис.2 ТП АД-3 924
|08.02.2017
09:00-14:00
|с.Васильевка, ул.Горная, Чкалова, Тельмана, Гайдара, Геологическая, пер.Лесной
|5
|ТП Ра-1 307 техническое обслуживание ТП
|08.02.2017
09:00-13:00
|ст. Натухаевская, ул. Ворошилова, Гоголя, Горького, Курганная, Калинина, пер. Лесной, пер. Садовый, пер. Крайний
|6
|ТП-1 Ра 1 351 техническое обслуживание ТП
|08.02.2017
13:00-17:00
|ст. Натухаевская, ул.Курганная, пер. Крайний
Источник: МБУ «Безопасный город»