Управляющие компании доказывают свою состоятельность

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В МКУ «УЖКХ города» состоялась процедура вскрытия конвертов с заявками управляющих компаний на обслуживание дома по адресу: город Новороссийск, проспект Дзержинского, 223, жильцы которого не реализовали способ управления своим домом в установленные законом сроки. Поэтому единая конкурсная комиссия муниципалитета, в состав которой вошли: депутаты, заместитель главы города Александр Служалый, руководитель и специалисты МКУ «УЖКХ», делала это за них.

На конкурс поступили заявки от двух управляющих компаний: УК «Позитив» и МУП «ГУК», от обеих компаний на конкурс прибыли доверенные лица. Первая - имеет в обслуживании пока только один дом в городе (ул. Пионерская,9), вторая - работает не первый год, имеет большой опыт и достаточный штат специалистов.

Представленные документы будут изучены комиссией до 16 ноября 2017 года. А 17 февраля уже будет объявлен результат.

Как пояснил секретарь конкурсной комиссии, главный специалист управления городского хозяйства Николай Седов, подобная процедура состоится по всем адресам, где жильцы самостоятельно не определили способ управления домом. Глава города Новороссийска Игорь Дяченко держит этот вопрос на особом контроле.

Источник: Пресс-служба администрации города Новороссийска