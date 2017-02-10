В Новороссийске определили лучший орган территориального общественного самоуправления

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Предложения администрации муниципалитета рассмотрели депутаты Городской думы на заседании комитета по законности, правопорядку и правовой защите граждан.

Муниципальный этап проводился в рамках конкурса, объявленного Законодательным Собранием Краснодарского края.

Как сообщила заместитель главы Новороссийска Надежда Галкина, для определения лучших в городе, сначала провели отбор лидеров общественного самоуправления на уровне районов муниципального образования. Для оценки их деятельности были установлены критерии в части благоустройства и поддержания санитарного порядка, реализации социальной политики, контрольных функций, работы с населением.

Первое место занял ТОС №111 Южного внутригородского района. Его председатель Элеонора Панамарёва занимается общественной деятельностью с 2010 года. Особых результатов она добилась в работе с управляющими компаниями по подготовке многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду.

На втором месте ТОС №37 Приморского внутригородского района. Его бессменный руководитель с 2005 года Шазие Эйповна. Приоритетом в своей работе считает создание комфортных условий проживания жителей села Цемдолина. В сентябре прошлого года принимала активное участие в ликвидации последствий ливневых дождей.

ТОС №45 с. Абрау-Дюрсо Новороссийского внутригородского района занял третье место в конкурсе на лучший орган территориального общественного самоуправления. Его лидер Анна Мелешкина большое внимание уделяет патриотическому воспитанию молодёжи. Он стала инициатором таких проектов, как: «День освобождения села», «Составление исторического портрета села», «Благодарю тебя» - встречи с ветеранами и их чествование.

Председатель комитета по законности, правопорядку и правовой защите граждан Андрей Антонов от имени депутатов Городской думы высказал благодарность председателям ТОС – победителям конкурса за их работу и активную жизненную позицию.

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск