Пользователей WhatsApp защитят от посторонних глаз

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В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая увеличивает защиту аккаунта пользователя от несанкционированного доступа, — двухэтапная аутентификация. Об этом сообщает Fast Company.

Для включения новой функции необходимо зайти в «Настройки», при этом во время настройки также можно ввести адрес своей электронной почты. Приложение потребует ввести шестизначный PIN-код при каждой попытке подтверждения телефонного номера. Если пользователь не укажет электронную почту и забудет код, отключить проверку можно будет, повторно пройдя подтверждение в приложении в течение семи дней с момента последнего использования WhatsApp. Двухуровневую авторизацию поддерживают, в частности, Facebook, Google, «ВКонтакте», Twitter.

В январе российские власти вернулись к идее регулирования деятельности мессенджеров вроде WhatsApp, Viber и Telegram. Законопроект предлагает включить в закон «О связи» понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями». Согласно документу, это услуги обмена электронными сообщениями электросвязи, неразрывно связанные с услугами связи.

Источник: kommersant.ru