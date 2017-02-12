Состоялась церемония гашения почтовой марки, выпущенной в честь погибшего российского посла Андрея Карлова

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В День дипломатического работника, на Моспочтамте состоялась торжественная церемония гашения марки из серии «Герои Российской Федерации», которая посвящена российскому дипломату, чрезвычайному и полномочному послу в Турции Андрею Карлову, убитому в результате террористического акта в Анкаре 19 декабря прошлого года.

В церемонии приняли участие вдова Героя России Марина Карлова, генеральный директор МИД России Сергей Вязалов и глава Почты России Дмитрий Страшнов.

Памятная марка, на которой изображены портрет Андрея Карлова и медаль «Золотая Звезда», выпущена тиражом 135 тысяч экземпляров и поступит в отделения Почты России по всей стране. Сегодня марку можно погасить специальным штемпелем первого дня на Моспочтамте (почтовое отделение 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26).

КАРЛОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – выдающийся российский дипломат, Герой Российской Федерации.

Родился 4 февраля 1954 г. в Москве. С окончанием в 1976 г. МГИМО МИД СССР всю свою жизнь посвятил дипломатической службе, пройдя яркий жизненный и трудовой путь от референта-стажер а Посольства СССР в Корейской Народно-Демократ ической Республике до главы российского дипломатического представительств а в Турецкой Республике.

Работал на различных должностях в Центральном аппарате Министерства иностранных дел. Неоднократно находился в длительных загранкомандиров ках в КНДР, Республике Корея и Турции.

В 2001-2007 гг. – Посол Российской Федерации в КНДР.

В 2009-2013 гг. – Директор Консульского департамента, член коллегии МИД России.

С июля 2013 г. – Посол Российской Федерации в Турецкой Республике.

20 декабря 2016 г. – присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).