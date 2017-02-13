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/Общество/

Юношеская библиотека им. М. Горького приглашает

Юношеская библиотека им. М. Горького на Волгоградской, 44 Южного внутригородского района г. Новороссийска приглашает:

15 февраля в 12-30 ч. молодежь города на День информации «День воина- интернационалист а», посвященный Дню памяти воинов-интернаци оналистов в России и Дню вывода войск из Афганистана (1989) и желает воинам-интернаци оналистам, ветеранам всех войн, их родным и близким счастья, удачи, здоровья, бодрости и успехов.

 

15 февраля в 14.00 ч. всех желающих на калейдоскоп интересных открытий «Придумал ангел день влюбленных» (Всемирный день влюбленных. День святого Валентина). Узнаете много интересного!

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Категория: Новости / Общество

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