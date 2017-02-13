Создается социальная сеть «Твой мир истории»

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Задача нового ресурса – развитие идей просвещения и противостояние фальсификации истории России и мира.

Она решается с помощью аккумулирования интересных актуальных материалов по истории, литературе, философии, культуре, религии. Кроме того, в рамках социальной сети «Твой мир истории» формируется уникальная он-лайн библиотека произведений российских и зарубежных поэтов.

Создатели ресурса предлагают возможность бесплатной публикации материалов, связанных с культурой, историей, религией, философией и литературой, анонсов, обзоров и отчетов об интересных мероприятиях, проводимых в регионе. «Твой мир истории».