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/Общество/

Создается социальная сеть «Твой мир истории»

Задача нового ресурса – развитие идей просвещения и противостояние фальсификации истории России и мира.

Она решается с помощью аккумулирования интересных актуальных материалов по истории, литературе, философии, культуре, религии. Кроме того, в рамках  социальной сети «Твой мир истории» формируется уникальная он-лайн библиотека произведений российских и зарубежных поэтов.

 Создатели ресурса предлагают возможность бесплатной публикации материалов, связанных с культурой, историей, религией, философией и литературой, анонсов, обзоров и отчетов об интересных мероприятиях, проводимых в регионе.  «Твой  мир истории».

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Категория: Новости / Общество

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