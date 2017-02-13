Валидность на Форексе – что это?

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Трейдер, владеющий основной терминологией рынка Форекс, гораздо эффективнее использует доступные инструменты и скорее добивается успеха в своей деятельности. Но если о некоторых нюансах валютного рынка игрок может узнать без ущерба для себя и в более поздний срок, то с понятием валидности ему лучше познакомиться заранее.

Итак, на международном рынке Форекс под термином «валидность» понимается соответствие методов и стратегий запланированным результатам. Для более наглядного объяснения, приведем пример. Представим, что трейдер входит на рынок с определенной суммой на счету и планирует удвоить ее за месяц. Для того, чтобы получить этот, откровенно нескромный результат, участнику торговых отношений потребуется особая методика с максимальной валидностью.

Но важно понимать, что валидность – это отнюдь не ключ от всех замков. Подобрав эффективную стратегию для одной ситуации, совершенно нет никаких гарантий, что она окажется идеальной и для другого случая. Не стоит забывать и про то, что абсолютная валидность не встречается в реальной жизни, поскольку в торговле всегда присутствуют сторонние факторы, не учтенные на этапе разработки торговой методики.

Главной особенностью валидности можно считать ее динамику. Перемены всего одного фактора достаточно, чтобы общий коэффициент эффективности вашей стратегии оказался противоположным изначальному. Поэтому, занимаясь вопросом metatrader 4 подбором подходящей торговой системы, руководствоваться одним лишь показателем валидности, ни в коем случае не стоит. Но усредненное значение этого показателя все же дает трейдеру общее представление об эффективности выбранного метода или его несоответствии текущим условиям. Правда, здесь присутствует одна важная оговорка. Если вы намерены судить по степени валидности о результативности стратегии, позаботьтесь о наличии соответствующего опыта, который позволил бы делать быстрые и правильные выводы.

Методы расчета эффективности стратегий

Опытные трейдеры руководствуются на практике тремя способами расчета валидности:

Основываясь на показателе информационного соответствия. Для этого трейдеру предстоит оценить преследуемые стратегией задачи на предмет их реальности и возможности реализации. Валидность может оцениваться по влияющим на конечный результат критериям. Среди них чаще всего выбирается показатель успешности заключенных сделок. Оценивается конструктивная валидность. При наличии у трейдера сразу нескольких торговых стратегий на рынке Форекс и cfd, оценке подвергается их результат на предмет соответствия ожиданиям. Вы также можете оценивать валидность, исключая из системы те параметры, которые не оказывают влияния на результат.

Таким образом, выбирая один из указанных способов, трейдер всегда сможет подтвердить или опровергнуть эффективность выбранной торговой стратегии по параметру ее валидности.

Источник: Мельник Богдан