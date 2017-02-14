Севастополь занимает 2-е место в России по количеству зарегистрированных браков

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По данным статистики Севастополь занимает второе место в России по заключению браков. Об этом сообщила начальник Управления записи актов гражданского состояния Ирина Жарикова на аппаратном совещании правительства 13 февраля.

«По результатам данных за 2016 год, опубликованных Росстатом, Севастополь занимает второе место по количеству зарегистрированных браков на 1000 жителей. Коэффициент составляет 9,6, при среднем коэффициенте по ЮФО – 6,7. Лидирует Санкт-Петербург с коэффициентом 9,7», – сказала Ирина Жарикова, уточнив, что в 2016 году в Севастополе зарегистрировали брак 4003 пары.

Ирина Жарикова отметила, что Севастополь лидирует в Южном федеральном округе по рождаемости. «Суммарный коэффициент рождаемости по городу составляет 13. В ЮФО средний коэффициент составляет 12,4. При этом средний коэффициент по России – 12,9», – уточнила она.

При этом анализ статистических данных говорит о несущественном сокращении в 2016 году практически всех регистрируемых актов гражданского состояния. По Севастополю этот показатель составляет около 3,8%. Ирина Жарикова подчеркнула, что указанная тенденция характерна для всех регионов ЮФО и РФ в целом.

«Проанализировав количество зарегистрированных актов за последние 5 лет, мы видим существенный рост обратившихся в органы ЗАГС граждан. Для сравнения в 2012 году этот показатель был 13 857, в прошлом он составил 18 239 актов. Разница составляет 4 382 акта – это 24%», – уточнила руководитель ведомства.

Источник: Правительство Севастополя