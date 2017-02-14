Более 5 тыс. десантников выполнят первые прыжки с парашютом к началу этой весны

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Свыше 5 тыс. военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в рядах Воздушно-десантных войск России (ВДВ), до 1 марта совершат свой первый в жизни прыжок с парашютом. Будущие десантники уже изучили материальную часть парашюта, освоили навыки его укладки и провели немало часов в тренировках на воздушно-десантном комплексе.

Занятия по воздушно-десантной подготовке с военнослужащими ВДВ срочной службы проводились в первоочередном порядке. Курс обучения предполагает обязательный ознакомительный прыжок с высоты 800 метров с использованием парашютной системы Д-10. Десантирование осуществляется из самолета АН-2 без оружия и снаряжения. После прыжка им торжественно вручается знак «Парашютист».

Все последующие прыжки из самолетов и вертолетов ВТА – в том числе на ограниченные площадки приземления и вслед за боевой техникой – десантники будут совершать уже со своим штатным оружием и снаряжением как днем, так и ночью. За период своей службы призывники успевают совершить до десяти прыжков с парашютом и принять участие в масштабных учениях.

Десантирование личного состава ВДВ из самолетов ВТА – визитная карточка войск. В этом году массовое десантирование из самолетов ИЛ-76 проходило с использованием парашютных систем Д-6, Д-10 и «Арбалет», а техники и вооружения – на парашютно-бесплатформенных системах (ПБС) 925/916 и парашютных платформах П-7 с применением многокупольных систем МКС-350-9.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ