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/Общество/

Апелляция подтвердила незаконность размещения рекламы на квитанциях по оплате услуг ЖКХ

В УФАС по Нижегородской области поступило обращение по поводу рекламы на оборотной стороне квитанций по оплате услуг потребления газа. По мнению заявителя, это является нарушением требований Закона о рекламе.

Антимонопольный орган возбудил дело в отношении ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» по признакам нарушения законодательства о рекламе.

Комиссия Нижегородского УФАС России признала ненадлежащей рекламу на оборотной стороне квитанций по плате услуг потребления газа за август 2015 года, которую распространяли указанные компании.

ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и ООО «НижегородЭнергоГазРасчет»  оспорили решение и предписание антимонопольного ведомства.

Первая и апелляционная инстанции подтвердили законность актов Нижегородского УФАС России.

Источник: ФАС РФ

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Категория: Новости / Общество

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