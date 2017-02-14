Апелляция подтвердила незаконность размещения рекламы на квитанциях по оплате услуг ЖКХ
В УФАС по Нижегородской области поступило обращение по поводу рекламы на оборотной стороне квитанций по оплате услуг потребления газа. По мнению заявителя, это является нарушением требований Закона о рекламе.
Антимонопольный орган возбудил дело в отношении ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» по признакам нарушения законодательства о рекламе.
Комиссия Нижегородского УФАС России признала ненадлежащей рекламу на оборотной стороне квитанций по плате услуг потребления газа за август 2015 года, которую распространяли указанные компании.
ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и ООО «НижегородЭнергоГазРасчет» оспорили решение и предписание антимонопольного ведомства.
Первая и апелляционная инстанции подтвердили законность актов Нижегородского УФАС России.
Источник: ФАС РФ