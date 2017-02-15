Марию Максакову уволили из Гнесинки

/Общество/

Оперную певицу Марию Максакову уволили из Российской академии музыки имени Гнесиных. Причиной увольнения, по словам представителей учебного заведения, стала ее эмиграция на Украину.

Как говорится в публикации, Максакова работала в академии музыки старшим преподавателем на кафедре сольного пения. Кроме того, певица работала и в музыкальном колледже имени Гнесиных. В секретариате учебного заведения не смогли назвать точную дату, с которой Максакова не работает, а также отказались назвать количество ее учеников.

Мария Максакова и ее супруг, экс-депутат Государственной думы VI созыва Денис Вороненков (КПРФ), переехали в Киев, связались по собственной инициативе с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и дали показания на бывшего президента Украины Виктора Януковича. После того, как появилась информация об отъезде Максаковой из Москвы, оперная певица отменила выступление в Мариинском театре, которое должно было состояться 30 января. В публикации подчеркивается, что оперная певица должна была исполнять одну из главных ролей в опере Чайковского «Пиковая дама».

Мария Максакова также работала в Государственной думе VI созыва от партии «Единая Россия». В настоящее время, по словам журналистов издания, ее телефон недоступен. PR-директор Максаковой Павел Токарев заявил, что больше не сотрудничает с оперной певицей.

14 февраля Денис Вороненков в интервью украинским журналистам сравнил Россию с нацистской Германией. Бывший депутат Госдумы также назвал присоединение Крыма к России «грубой ошибкой» и заявил о тотальной фальсификации результатов выборов в России.

Как заявил ранее секретарь ЦК КПРФ и депутат российского парламента Юрий Афонин, Вороненков «предал интересы страны» и «будет исключен из партии».

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