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/Общество/

В Майкопе изъяли запрещённая к ввозу продукция сыр «DORBLU Wheel»

Государственными инспекторами Адыгейского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в феврале 2017 года проведен мониторинг по выявлению и изъятию незаконно ввезённой на территорию Российской Федерации продукции.

В ходе рейдовых мероприятий в г.Майкопе изъята, запрещённая к ввозу, продукция, в частности сыр «DORBLU Wheel» производства Germany полутвердый с голубой плесенью, общим весом 1 кг 260 гр. Вышеуказанная продукция , во исполнение Указа Президента РФ, подлежит немедленному изъятию и уничтожению, что и было произведено под контролем должностных лиц Управления.

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Категория: Новости / Общество

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