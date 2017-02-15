В Сочи прошли учения по ликвидации условного пожара в многоэтажном здании

/Общество/

15 февраля с 10.00 до 11.00 на территории оздоровительного комплекса «Спутник» сотрудники экстренных служб города Сочи провели тренировку по ликвидации условного пожара в многоэтажном здании.

Спасатели и пожарные МЧС обследовали здание, локализовали и ликвидировали очаг возгорания, произвели эвакуацию людей с применением различных технологий спасения. Пострадавших эвакуировали при помощи пожарного коленчатого подъемника, а также прыжково-спасате льного устройства «куб жизни».

Медик ЮРПСО МЧС России оказал условно пострадавшим первую помощь, после чего передал их врачам Скорой помощи.

В тренировке были задействованы спасатели Южного регионального поисково-спасате льного отряда и Службы спасения г. Сочи, сотрудники пожарных частей, врачи Скорой помощи и специалисты ОЗК «Спутник».

Организаторы учений – сотрудники Регионального центра медицины катастроф министерства здравоохранения Краснодарского края поблагодарили участников тренировки за слаженность, оперативность действий и оценили проведенную работу на отлично.