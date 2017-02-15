В Сочинском ЛУ МВД России на транспорте прошло первое заседание Общественного совета в обновленном составе

/Общество/

Начало заседания Общественного Совета прошло под руководством начальника Сочинского ЛУ МВД России на транспорте Олега Молчанова. Он отметил, что совместная плодотворная деятельность транспортной полиции и общественников позволит укрепить взаимоотношения между правоохранителями и обществом.

Основным вопросом первого заседания стало избрание руководящего состава Общественного Совета. Единогласно была поддержана кандидатура Аслана Мамишева.

По словам общественников, Аслан Сальбиевич в составе Общественного совета при Сочинском ЛУ МВД России уже не первый год, и хорошо знает все тонкости и задачи, поставленные перед Общественным советом. Аслан Мамишев поблагодарил коллег за доверие, и собравшиеся перешли к рассмотрению намеченных вопросов.

Вторая часть заседания прошла уже под руководством председателя Общественного Совета. Утверждённый состав приступил к обсуждению волнующих вопросов и планированию деятельности.

Членами совета были рассмотрены и утверждены предложения в план работы Общественного совета при Сочинском ЛУ МВД России на транспорте на 2017 год, касающиеся взаимодействия общественников и транспортной полиции в вопросах профилактики детского травматизма, формирования позитивного общественного мнения о сотрудниках транспортной полиции Сочи и, конечно же, социальной поддержки ветеранов и семей действующих сотрудников

Следующее заседание Общественного совета при Сочинском ЛУ МВД России на транспорте предложено провести в марте текущего года.

Источник: Пресс - служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.