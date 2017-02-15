В Новороссийске проходит выставка предметов и оружия времён Второй мировой войны

/Общество/

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Святое дело – Родине служить» «Центра патриотического воспитания молодежи» совместно с «Новороссийским центром поисковых работ» организовали серию передвижных выставок.

На стеллажах представлены разновидности вооружения, обмундирования и предметы личной гигиены периода Великой Отечественной войны, собранные поисковыми отрядами в местах боев в Новороссийске и окрестностях. Демонстрируются и подлинники документов, личные вещи солдат, образцы вооружения, найденные во время экспедиций.

Посетители выставки наглядно увидят, что такое поисковая работа, как она проводится, какими силами, средствами и для чего. А также сделать фото в форме военных лет и макетом винтовки.

«Мы уже побывали в школах Новороссийска, охватили рабочую молодежь. В частности, побывали на «Новороссийском судоремонтном заводе», где помимо выставки организовали и просмотр тематического фильма, – рассказал член поискового движения Новороссийска Дмитрий Нинуа, – Хотелось бы, чтобы к поисковому движению подключалось больше молодежи. Ребята должны знать историю своей страны».

Практика показывает: школьники и студенты, один раз поучаствовавшие в поисковой работе, становятся активистами поискового движения. Каждая экспедиция - это дни в лесах, жизнь в палатках, еда у костра, пешие походы и долгие, кропотливые раскопки в дождь, промозглый ветер или снег. Главные инструменты - щуп, саперная лопата, миноискатель, кисти, ножи. Поднимают останки археологическим методом, чтобы извлечь каждую часть тела. И даже если многочасовое копание в земле не даст результата, никто из поисков неудачной экспедицию не назовет.

В ближайшие дни выставка появится в школе №12 и «Новороссийском социально-педаго гическом колледже», затем на постоянной основе часть экспонатов будет выставлена в холле отдела по делам молодежи города Новороссийска (Малоземельская, 11 Б).