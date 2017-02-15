Спасатели проходят сборы по десантной подготовке

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С 13 по 17 февраля спасатели ЮРПСО и его филиалов проходят десантную подготовку на базе Южного регионального отряда. Всего в тренировке задействовано 25 человек – это сотрудники отряда, а также спасатели из Крымска, Адыгеи и Туапсе.

Сначала спасатели отрабатывали навыки спуска по веревке с применением спускового устройства на скалодроме, затем приступили к работе с борта вертолета Ка-32. Спуски выполняли с высоты 10, 30 и 40 метров.

Завтра запланированы спуски с вертолета на ограниченную площадку, также будут отрабатываться десантирование вдоль русла реки и подъем пострадавшего на носилках с использованием бортовой лебедки на борт воздушного судна.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России