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/Общество/

Кубань 24 в пакете обязательных общедоступных телеканалов

В Роскомнадзоре в среду, 15 февраля, под председательством Руководителя Службы Александра Жарова состоялось очередное заседание Федеральной конкурсной комиссии по выбору обязательных общедоступных телеканалов субъектов Российской Федерации. Выбраны региональные телеканалы для субъектов Южного и Северо-Западного федеральных округов.

Поправки в федеральные законы «О СМИ» и «О связи», вступившие в силу в июле 2016 года, обязывают операторов кабельного телевидения размещать обязательный общедоступный региональный телеканал на так называемой «21-й кнопке». Региональный общедоступный канал избирается в каждом регионе России из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% телепрограмм национального производства и транслируется на территории проживания не менее 50% населения субъекта РФ.

Источник: Роскомнадзор

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Категория: Новости / Общество

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