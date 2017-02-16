В Новороссийске выявляли незаконных мигрантов

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Сотрудники отдела миграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с казачеством, при силовой поддержке бойцов ОМОН ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю проведены проверочные мероприятия на двух строительных объектах в г. Новороссийске.

Проверено в общей сложности более 170 иностранных граждан. Выявлено четверо нарушителей миграционного законодательства.

Все иностранные граждане были доставлены в отдел по вопросам миграции Управления МВД России по городу Новороссийску. В отношении правонарушителей составлены административные материалы по части 1 статьи 18.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Кроме выплаты штрафа санкции указанной статьи предусматривают административное выдворение за пределы страны.

Также проводится административное расследование в отношении застройщика по части 1 статьи 18.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». Санкции данной статьи предусматривают выплату крупного штрафа.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю