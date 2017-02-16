В станице Крыловской (Краснодарский край) уничтожен санкционный сыр

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Специалистами ветеринарного надзора Павловского отдела Управления Россельхознадзор а по Краснодарскому краю и Республике Адыгея при проведении мониторинга мест хранения и реализации продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу и реализации на территории Российской Федерации, на территории продовольственного рынка в станицы Крыловской, выявлен сыр «Бри» и «Камемберт» из Германии общим весом 1,875 кг.

Запрещенная к ввозу продукция уничтожена путем сжигания в крематоре.

Источник: Россельхознадзор