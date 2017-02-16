Сеть Hilton объявляет о строительстве второй гостиницы в Краснодаре

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Компания Hilton объявила о подписании с ООО «Кеско-Краснодар» договора франшизы на открытие гостиницы Hampton by Hilton Krasnodar. Отель будет соединен с гостиницей Hilton Garden Inn Krasnodar, которая была открыта в 2013 году теми же владельцами и уже удостоилась наград в отрасли гостеприимства.

Открытие гостиницы Hampton by Hilton Krasnodar на 109 номеров запланировано на 2019 год. Новая гостиница подарит гостям Краснодара дополнительные возможности для доступного отдыха. Инфраструктура отеля будет разработана под различные требования гостей, и будет включать в себя круглосуточный фитнес-центр и рабочую зону для бизнес-путешественников.

Старший вице-президент компании Hilton по развитию в регионе EMEA Патрик Фицгиббон (Patrick Fitzgibbon) так прокомментировал подписание договора: «В ближайшие пять лет количество гостиниц Hampton by Hilton и Hilton Garden Inn в России вырастет более чем в два раза. Решение построить в Краснодаре первую гостиницу Hampton by Hilton после появления в городе Hilton Garden Inn Krasnodar показательно и подтверждает растущий спрос на гостиницы эконом-класса. Недавно мы преодолели в России рубеж в 50 гостиниц, часть из которых уже работает, а часть находится в стадии строительства, и мы рады наблюдать продолжение этой динамики, благодаря которой мы все больше закрепляемся на позиции самой быстрорастущей компании в сфере гостиничной индустрии в России».

Согласно прогнозам, в 2017 году позиции российской экономики будут улучшаться благодаря растущим ценам на нефть, а Министерство экономического развития РФ недавно удвоило свой остаточный прогноз объема промышленного производства в 2016 году. Если добавить к этому запланированные крупные развлекательные мероприятия, такие как Чемпионат мира по футболу 2018 года, то можно ожидать, что в ближайшие годы приток туристов в страну значительно вырастет.

Гостиница будет расположена в самом центре города, на пересечении двух главных улиц Краснодара — Красной и Мира. Это место находится поблизости от Екатерининского собора, музыкального театра «Премьера» и краснодарского цирка и окружено лучшими барами и ресторанами города. У гостей будет возможность воспользоваться подземной парковкой, а также оценить транспортную доступность Краснодарского международного аэропорта, расположенного примерно в 20 километрах.

Генеральный директор ООО «Кеско-Краснодар» Владимир Шимин также прокомментировал подписание договора: «После успешного открытия и запуска гостиницы Hilton Garden Inn Krasnodarмы очень рады вновь стать партнерами сети Hilton по строительству второй гостиницы в Краснодаре. Эти две гостиницы станут замечательным дополнением друг к другу, увеличивая число возможных вариантов для проживания гостей».

Глава подразделения Hilton, ответственного за управление брендом Hampton by Hilton, Фил Корделл (Phil Cordell), поделился следующей информацией: «В странах Европы, Ближнего Востока и Африки вот-вот должно появиться более 10 тысяч номеров гостиниц Hampton by Hilton, и популярность этого бренда растет. В России мы наблюдаем за появлением путешественников, которым важно соотношение «цена/качество», и наши планы увеличить число гостиниц бренда в стране более чем вдвое направлены на удовлетворение этой растущей потребности».

Источник: Компания Hilton