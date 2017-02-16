В Новороссийске сотрудников ГИБДД учат оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП

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С каждым годом увеличивается количество автомобилей на дорогах города, к сожалению, и количество пострадавших в них людей тоже растет. Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП является одним из приоритетных и очень необходимых направлений для сотрудников ДПС. Ведь именно они прибывают первыми на место происшествия, и зачастую от умения своевременно и правильно оказать первую помощь зависит чья-то жизнь.

Специалисты станции скорой медицинской помощи г. Новороссийска провели для сотрудников отдела ГИБДД и ОР ДПС семинар-тренинг «Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП»

Обучение было направлено в первую очередь на совершенствовани е практических навыков и изучения правильной последовательнос ти оказания первой помощи пострадавшим . На занятии инспекторы ДПС под контролем инструктора отработали умения проведения сердечно-легочно й реанимации, отрабатывали прием Геймлиха (извлечение инородного тела из дыхательных путей) на специальном манекене. Отдельный блок занятий был посвящен особенностям оказания первой помощи в различных погодных условиях.

Все полученные знания помогут сотрудникам уверенней чувствовать себя в критических ситуациях, и может быть, именно от их умелых действий будет зависеть чья-то жизнь