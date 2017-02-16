Минобороны России запустило официальную страницу в социальной сети «Одноклассники»

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Актуальную и интересную информацию о деятельности Минобороны России теперь можно узнать в популярной среди русскоязычной аудитории социальной сети «Одноклассники».

На новой официальной странице Минобороны России в «Одноклассниках» в режиме онлайн будут размещаться сообщения о ежедневной учебной и боевой работе подразделений всех видов и родов войск, во всех военных округах, флотах и базах за рубежом. Информационная лента будет постоянно пополняться уникальными фото- и видеоматериалами, в том числе с учений и тренировок.

Кроме того, подписчики страницы Минобороны России в «Одноклассниках» смогут принять участие в акции ко Дню защитника Отечества #ЯСлужил – поделиться своими историями о службе в Вооруженных Силах, фотографиями и видео, рассказывающими о трудовых армейских буднях, досуге, запомнившихся моментах и интересных случаях.

Подписчики страницы Минобороны России в «Одноклассниках» смогут не только узнавать актуальную информацию о современной российской армии, но и активно участвовать в жизни сообщества: делиться своим мнением в опросах, голосованиях и обсуждениях, оставлять комментарии к записям, задавать интересующие их вопросы.

На сегодняшний день Минобороны России уже имеет официальные страницы в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter, YouTube и Instagram. Общее количество их постоянных подписчиков превышает 700 тыс. российских и зарубежных интернет-пользователей.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ