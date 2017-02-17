МУП «Водоканал города Новороссийска» задолжал ООО «Югводоканал» 446,9 млн рублей

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По данным на 1 февраля 2017 года юрлица задолжали ООО «Югводоканал» за предоставленные услуги холодного водоснабжения 669 млн рублей, иными словами, предприятию не заплатили за год работы. При этом объем просроченной задолженности продолжает неуклонно расти.

На начало февраля общая задолженность одного из основных крупных неплательщиков МУП «Водоканал города Новороссийска» перед «Югводоканалом» составила 446,9 млн рублей. Также в числе крупных должников по-прежнему - ООО «Крымский водоканал», чья задолженность достигла 85,2 млн рублей и ООО «ЕйскВодоканал» - 62,7 млн. По 16 с лишним миллионов должны МУП «Служба водоснабжения», ст. Староминская и ООО «ИВ-Консалтинг», ст. Кущевская, почти 7,5 млн МУП «Водопроводные сети», ст. Канеловская Староминского района.

Основная цель предприятия – поставлять стабильно и круглосуточно питьевую воду в города Новороссийск, Геленджик, Крымск, Ейск и населенные пункты Таманского полуострова и северной зоны Краснодарского края. С этой целью ООО «Югводоканал» достойно справляется. Но какими затратами это достигается? Злостное уклонение от оплаты за поставляемую питьевую воду привело к отсутствию денег у предприятия, чтобы расплатиться по своим долгам, например, за электроэнергию. В результате образовавшегося долга перед ООО «Кубаньэнергосбы т» банковский счет «Югводоканала» с прошлого года арестован. Кроме того, немалые суммы необходимы и для приобретения химреагентов и материалов, нужных для устранения аварий и планового ремонта сетей, замены оборудования. Из-за хронических неплатежей задерживается выплата заработной платы работникам предприятия. Но, несмотря на это, водоканальцы, понимая свою ответственность перед жителями Кубани, прикладывают все возможные усилия для надлежащего выполнения взятых на себя обязательств.

Источник: ООО «Югводоканал»