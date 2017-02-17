В Новороссийске прошел IV молодежный форум «Я гражданин! Я избиратель!»

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В Доме культуры станицы Раевская г. Новороссийска состоялся IV молодежный форум «Я гражданин! Я избиратель!», который традиционно проходит в феврале месяце и посвящен празднованию Дня молодого избирателя в Краснодарском крае. Организаторами выступили территориальная избирательная комиссия Пригородная г. Новороссийска и администрация Новороссийского внутригородского района МО г. Новороссийск.

Участниками форума стали молодые и будущие избиратели Новороссийского внутригородского района муниципального образования города Новороссийск. Всего в форуме приняло участие более 140 человек.

Со словами приветствия перед молодыми и будущими избирателями выступили глава администрации Новороссийского внутригородского района Василий Чумак и председатель территориальной избирательной комиссии Пригородная г. Новороссийска Евгений Азизов. Евгений Сергеевич рассказал участникам форума об основах избирательного права, о работе избирательных комиссий, о важности участия в выборах. Также почетными гостями форума стали заместитель главы администрации Новороссийского внутригородского района Александр Задриборода, председатель территориальной избирательной комиссии Приморская Олеся Бойко, председатель молодежной избирательной комиссии Дарья Соляник.

Форум состоял дискуссионной и конкурсной частей. В рамках конкурсной части, которая состояла из трех конкурсов: «Визитная карточка» команд, интеллектуальная викторина «Знай избирательное право!» и конкурс публичное выступление на тему: «Я пойду на выборы 2017».

В рамках форума прошло торжественное посвящение в молодые избиратели. В 2017 году им предстоит впервые принять участие в качестве избирателей в выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края, которые запланированы на 10 сентября 2017 года.

По итогам трех конкурсов первое место завоевала команда «Будущее это МЫ» Верхнебаканского сельского округа, второе место команда «Сельские городского типа» с. Мысхако и третье место команда «МИР» п. Гайдук.

В рамках форума перед ребятами выступили солисты и танцевальные коллективы Новороссийского внутригородского района.

В завершении мероприятия победителям призёрам конкурсной части форума были вручены дипломы и памятные сувениры.