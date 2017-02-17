В Сочи состоялось торжественное совещание, посвященное 98-ой годовщине со Дня образования органов внутренних дел на транспорте

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В Сочинском линейном управлении МВД России на транспорте вручили первые воинские звания вновь прибывшим и благодарности за достойную службу отличившимся полицейским в честь празднования

Дня сотрудника органов внутренних дел на транспорте

Торжественное совещание, посвященное 98-ой годовщине со Дня образования органов внутренних дел на транспорте прошло в стенах Управления под руководством начальника Сочинского линейного управления МВД России на транспорте полковника полиции Олега Молчанова.

Прибыли поздравить транспортных полицейских представители администрации и Городского собрания Сочи. Они поблагодарили транспортных полицейских за спокойную обстановку на транспортных магистралях города и пожелали всем собравшимся успехов в работе.

Не остались безучастны и руководители правоохранительных структур города, тесно взаимодействующие с сотрудниками транспортной полиции. В адрес сотрудников прозвучали слова благодарности за плодотворную работу в обеспечении общественной безопасности во время проведения общественно – массовых и спортивных мероприятий международного значения.

Совещание посвятили приятным моментам. Молодым сотрудникам были присвоены первые офицерские звания и вручены погоны. За достигнутые положительные результаты и проявленный профессионализм в работе многих полицейских наградили почетными грамотами и благодарственными письмами, а самые отличившиеся получили из рук начальника Управления памятные медали, за значительный вклад в обеспечение правопорядка на транспорте.

На праздник были приглашены не только действующие полицейские, но и ветераны, много лет прослужившие в органах внутренних дел на транспорте. Молодые сотрудники поздравили и поблагодарили наставников за их богатейший опыт, который они по сей день передают молодым полицейским на транспорте.

Источник: Пресс - служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.