В Новороссийске стали известны новые сведения о ветеранах пожарной охраны, защищавших город от возгораний в годы ВОВ

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В Новороссийске на протяжении нескольких лет идёт сбор материала для открытия музея пожарной охраны. Экспозиция будет располагаться в здании 8-й пожарно-спасательной части имени Афанасия Полозова. Подразделению присвоено имя пожарного, который до последнего дня своей жизни тушил пожары в городе-герое Новороссийске.

Недавно музейный материал пополнился новыми архивными данными и фотографиями. В руки председателя Совета ветеранов пожарной охраны Новороссийска Ларисы Дьячковой попали материалы беседы начальника ПТВ УПО УВД КК с ветераном пожарной охраны Пантелеем Губаревым, ушедшим из жизни в 1983 году. Беседа записана 5 апреля 1973 года в Краснодаре.

В разговоре Пантелей Филиппович сообщил: «…в 1940 году я проходил учебу в городе Харьков на курсах усовершенствования командного состава пожарной охраны (КУКС). Курсы были годичные. Там я познакомился со своим земляком – Афанасием Полозовым из города Георгиевска. По окончании курсов в августе 1941 года нас направили на работу в Краснодарский край. Его назначили начальником караула во второй пожарной части Новороссийска, а меня тоже в Новороссийск курсовым командиром в школе младшего командного состава пожарной охраны.

В сентябре 1941 года меня назначили помощником начальника 2-й пожарной части Новороссийска… Возгорания не прекращались ни днем, ни ночью, город бомбили фашисты. Когда части Красной Армии стали покидать Новороссийск, я получил указание подготовить к эвакуации 2 автомашины с полным расчетом. Но эвакуироваться мне не удалось. В последнюю минуту мы получили указание остаться в городе и тушить пожары. Остались 2 машины, 12 бойцов, в том числе я и Полозов.

Тушили возгорания до последней минуты и когда немцы окружили нас, пожарные рукава были еще сырые. Всех нас под конвоем повели в лагерь. Примерно через месяц была проверка по национальности. Предрешали судьбы 2 эсесовца. Кому скажут «направо» - те без конвоя шли в лагерь, кому «налево» - тех брали под конвой. Мне сказали «направо», а Полозову - «налево». Через час полтора послышались автоматные очереди, и нам стало понятно, куда направили остальных. Вот так погиб мой товарищ. Вся вина его была только в том, что он походил своим обличием на еврея…».

До недавнего времени данных о том, как выглядел Пантелей Губарев, не было. Однако благодаря инициативе председателя Совета ветеранов Ларисы Дьячковой были найдены его дальние родственники. Они подтвердили правдивость беседы и выслали фото Пантелея Филипповича. Как оказалось, он был запечатлен с личным составом 2-й пожарной части Новороссийска. На обратной стороне фото было подписано, что он четвертый слева в первом верхнем ряду, а Полозов девятый.

Рассказ о жизненном и боевом пути Афанасия Полозова запечатлён в первой Книге памяти «Огнеборцы Новороссийска».

Материал ещё об одном ветеране пожарной охраны Новороссийска Пантелее Губареве войдёт во второй том «Книги памяти».

О новых сведениях из истории пожарной охраны Новороссийска и огнеборцах, защищавших город от возгораний на пределе возможностей, рассказали на встрече с личным составом 8-й пожарно-спасательной части.

Источник: Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю