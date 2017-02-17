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«Недели мужского здоровья» завершены. У 4,5 тысяч человек обнаружены опасные патологии

Их тут же направляли на углубленное обследование и уточнение диагноза. Еще у трех тысяч мужчин обнаружились различные патологии, требующие лечения и наблюдения врачей узких специальностей для того, чтобы болезнь не прогрессировала и не перешла в стадию «рака», так называемые «предопухолевые заболевания».

Врачи напоминают, что рак, выявленный на ранних стадиях, в 90% случаях полностью излечим. Но вместе с тем, именно на этих стадиях он никак не проявляется: никаких симптомов человек не ощущает. Только профилактические осмотры могут помочь выявить и начать своевременно лечение.

Важно, что многие мужчины уже поняли это. На акцию «Недели мужского здоровья» пришли обследоваться на несколько тысяч человек больше, чем ожидалось, ведь на прием к онкологам приезжали и молодые мужчины, которые не входят в группу риска, но уже заботятся о своем здоровье.

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Уже завтра с 18 февраля по 7 марта онкологи приглашают девушек принять участие в акции «Недели женского здоровья». Прием будут вести маммологи и врачи общей лечебной сети, с применением маммографа. Никаких направлений и талонов не нужно. Достаточно просто прийти в поликлинику или ближайший онкодиспансер и пройти обследование.