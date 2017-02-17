Министр Евгений Филиппов поблагодарил кубанские СМИ
Министр здравоохранения Краснодарского края отметил профессионализм журналистов края при освещении акций профилактического проекта «Кубань против рака». На скрининговое обследование «Недели мужского здоровья» пришло гораздо больше людей, чем ожидалось, и в этом заслуга, в том числе, и сотрудников СМИ, которые неустанно анонсировали акцию.
Благодаря активной работе журналистов многие стали ответственнее относиться к онкопрофилактике. На нашу акцию люди приезжали с вырезками газетных статей о проводимом обследовании. Это еще раз подтверждает, что совместные усилия медиков и журналистов приводят к тому, что люди начинают бережнее относиться к своему здоровью, - отметил министр.
Напомним, что акция «Недели мужского здоровья» длилась на территории всех поликлиник и онкодиспансеров краснодарского края на протяжении четырнадцати дней. Некоторые мужчины приезжали на профилактическое обследование по совету друзей, жен, а большинство, узнав из СМИ.
Теперь врачи края приглашают женщин. С 18 февраля по 7 марта пройдут «Недели женского здоровья». Специалисты проведут скрининговые обследования на выявление рака молочной железы.