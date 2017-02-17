Министр Евгений Филиппов поблагодарил кубанские СМИ

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Министр здравоохранения Краснодарского края отметил профессионализм журналистов края при освещении акций профилактического проекта «Кубань против рака». На скрининговое обследование «Недели мужского здоровья» пришло гораздо больше людей, чем ожидалось, и в этом заслуга, в том числе, и сотрудников СМИ, которые неустанно анонсировали акцию.

Благодаря активной работе журналистов многие стали ответственнее относиться к онкопрофилактике. На нашу акцию люди приезжали с вырезками газетных статей о проводимом обследовании. Это еще раз подтверждает, что совместные усилия медиков и журналистов приводят к тому, что люди начинают бережнее относиться к своему здоровью, - отметил министр.

Напомним, что акция «Недели мужского здоровья» длилась на территории всех поликлиник и онкодиспансеров краснодарского края на протяжении четырнадцати дней. Некоторые мужчины приезжали на профилактическое обследование по совету друзей, жен, а большинство, узнав из СМИ.

Теперь врачи края приглашают женщин. С 18 февраля по 7 марта пройдут «Недели женского здоровья». Специалисты проведут скрининговые обследования на выявление рака молочной железы.