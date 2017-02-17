Десантная подготовка спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС

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Сегодня спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и его филиалов завершили недельную десантную подготовку на базе Южного регионального отряда. Большинство участников сборов выполняли спуски с борта вертолета впервые. Всего в тренировке было задействовано 25 человек – это недавно устроившиеся в отряд молодые спасатели ЮРПСО, а также сотрудники из Крымска, Адыгеи и Туапсе.

Сначала спасатели проходили теоретическую подготовку, отрабатывали навыки спуска по веревке с применением спускового устройства на скалодроме. Потом уже приступили к работе с борта вертолета Ка-32. Первые спуски были выполнены на вертолетном поле с зависанием воздушного судна на высоте 10 метров, затем - 30 и 40 метров.

В четверг спасатели отрабатывали десантирование вдоль русла реки Сочи, а также транспортировку условно пострадавшего на носилках с использованием бортовой лебедки. Кроме того, выполнялся подъем на борт вертолета в паре. Работу на реке осложняли рельеф и ограниченность рабочей площадки.

Завершающим этапом сборов стало десантирование в акватории Черного моря. Сначала спасатели выполнили спуски в воду, затем отработали подъем в связке с условно пострадавшим на борт вертолета.

«В условиях нашего региона наличие десантной подготовки спасателей просто необходимо. Будь то горы, лес или море, эвакуировать пострадавшего с применением вертолета в десятки раз эффективнее и быстрее, чем с использованием других транспортных средств, - комментирует Евгений Белянский, начальник поисково-спасате льной службы ЮРПСО МЧС России. – Участники десантных сборов хорошо себя показали, отработали поставленные перед ними задачи на отлично»

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России