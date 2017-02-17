Игорь Дяченко выразил надежду, что пример чиновников привлечёт новороссийцев к всероссийскому движению ГТО

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Сегодня стартовал Новороссийский зимний фестиваль ГТО. Первыми его участниками стали муниципальные служащие.

Фестиваль будет проходить в несколько этапов. Участникам предоставляется возможность сдать полный комплекс нормативов, в том числе: бег, плавание, стрельбу, метание и другие нормативы. В рамках первого этапа выполняется 5 нормативов: прыжки в длину с места, подтягивание, отжимание, наклоны, упражнения на пресс.

По итогам фестиваля участники будут награждены отличительными знаками ГТО: золотого, серебряного или бронзового достоинства. Для получения высшей оценки нужно выполнить порядка 8 нормативов. В случае неудачного выступления, у участников будет возможность пересдать нормативы уже через две недели.

Всероссийский физкультурно-спо ртивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.

Возрождение комплекса ГТО – инициатива Президента РФ. В.В. Путина. Возвращение ГТО в Россию востребовано временем и социальными факторами. Оно позитивно встречено большинством россиян. Здоровье народа бесценно, и его фундамент закладывается в том числе и подобными общегосударствен ными мероприятиями регулярного характера.

С 1 января 2017 года нормы ГТО могут сдать все желающие в любой возрастной категории.

В перспективе, на федеральном уровне планируется введение мер стимулирования, в том числе за выполнение нормативов комплекса (На золотой, серебряный, бронзовый знак) будет утверждены дополнительные дни к отпуску, прибавка к заработной плате и другие.

Сегодня в Новороссийске функционирует центр тестирования, определены места сдачи нормативов, ежедневно, каждый желающий может принять участие в сдаче нормативов, предварительно зарегистрировавш ись на сайте ГТО.ру.

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск