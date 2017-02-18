Невиданные птицы «захватили» огромное дерево у реки в Ростове и озадачили горожан

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Бурные обсуждения среди жителей Ростова-на-Дону вызвали необычные «горбатые» птицы, замеченные у реки.

Фото пернатых, поселившихся на огромном дереве у Дона, было опубликовано в соцсетях. Пользователи отметили, что птицы очень похожи на падальщиков, которых в Ростове отродясь не водилось. Некоторые предположили, что на фото изображены бакланы, обитающие на городских водоемах.

Вскоре между ростовчанами разгорелся нешуточный спор по поводу странных обитателей Дона. Один из пользователей Василий Кучеренко высмеял оппонентов, сказав, что они сам похожи на падальщиков и бакланов. По мнению мужчины, эти птицы относятся к семейству снегиревидных.

- Не разбираетесь в птицах - не пишите. Это гусянка рябинохвостая из семейства снегиревидных, ближе к весне всегда прилетает на юг, - высказался Василий.

И все же, большинство жителей Ростова сошлись во мнении, что на реку слетелась стая бакланов. Это очень красивые птицы со слегка изогнутой шеей. Бакланы любят сидеть на деревьях, раскинув крылья, и грациозно поворачиваться из стороны в сторону.

Источник: http://bloknot-rostov.ru/news/nevidannye-ptitsy-zakhvatili-ogromnoe-derevo-u-rek