Кадыров назвал регистрацию браков в ЗАГСах разрушением семьи

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил свое мнение по поводу официальной регистрации брака в ЗАГСе.

Глава Чечни считает, что регистрация брака в ЗАГСе является свидетельством недоверия между молодоженами и разрушает семью. Такое мнение он выразил в интервью RT, отвечая на вопрос о том, расходятся ли решения чеченских властей с постановлениями федерального центра.

«Я считаю вообще, ЗАГС — это недоверие. Как только они подписали бумагу, они разрушают семью. Это недоверие между мужем и женой, я вообще против всего этого. Это мое убеждение», — сказал он.

При этом Кадыров подчеркнул, что в республике нет ни одного зарегистрированного многоженца.

«Если вы говорите о многоженстве, то у нас нет ни одной регистрации в ЗАГСе, что у одного человека две или три жены. Нет у нас, ни один человек не нарушил», — уточнил Кадыров.

Кадыров также указал на противоречие в этом вопросе, которое устанавливает само общество. Так, наличие у мужчины жены и любовницы его устраивает, тогда как двоеженство — запрещено.

«Если у любого мужчины, который проживает в России, если у него 20 любовниц, или три, или одна, будучи семейным человеком, — это нормально. При этом обманывать свою жену, семью, отдельно обманывая всех, любовницу. А если ты узаконил отношения и она стала по исламу твоей второй женой, то это уже нарушение», — сказал он.

Источник: Юга.ру