Спасенный пограничниками альбинос Виталик умер от инсульта в ростовском зоопарке

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Изъятый ростовскими пограничниками у контрабандистов в феврале кенгуру-альбинос по кличке Виталик умер от инсульта в ростовском зоопарке.

На Дону 28 февраля пограничники задержали на окраине поселка Чертково трех граждан России, которые пытались незаконно ввезти в регион шесть обезьян и кенгуру из Украины без ветеринарных документов. После изъятия животные находились на местной ферме, а затем были перевезены в Ростовский-на-Дону зоопарк.

«Печальное событие произошло 18 апреля в Ростовском-на-Дону зоопарке. Вечером, во время плохих погодных условий, у белого кенгуру Беннета по кличке Виталик появились клинические признаки сильного недомогания, которые возникают при инсульте. Спасти животное не удалось», — сообщила пресс-служба зоопарка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметили в пресс-службе, возможно, это произошло из-за того, что животное испугалось грозы и стресс спровоцировал резкую гипертонию и разрыв сосудов. Кроме того, специалисты отметили, что в первые две недели его пребывания в зоопарке кенгуру проявлял повышенную возбудимость при виде сотрудников.

«Специалисты зоопарка не исключают связь гибели животного с пережитым стрессом, полученным в период нахождения у контрабандистов, а также с тем, что животные-альбиносы отличаются пониженной жизнеспособностью», — уточняется в сообщении.

Источник: Юга.ру