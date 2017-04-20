В интернете стартовало голосование за талисман фестиваля молодежи и студентов в Сочи

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В интернете 20 апреля стартовал этап открытого голосования конкурса на разработку символа Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Фестиваль пройдет в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года.

«Десять лучших конкурсных работ размещены на официальной странице фестиваля "ВКонтакте ". В течение одной недели пользователи социальной сети выберут вариант, который и станет талисманом ВФМС 2017», — рассказали организаторы.

Имя победителя, который станет участником фестиваля и в октябре 2017 отправится в Сочи, объявят 28 апреля.

Решение о проведении в Сочи 19-го по счету фестиваля было принято Всемирной федерацией демократической молодежи и международными студенческими организациями на консультативном совещании. Заявка молодежных организаций на проведение фестиваля была представлена Росмолодежью по поручению Владимира Путина в ноябре 2015 года.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира, в том числе представители НКО, преподаватели и политики.

Источник: ЮГА.ру