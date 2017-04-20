Компенсация за время процедуры перерасчета пенсии не предусмотрена

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Ответ заместителя начальника Управления Пенсионного фонда России Деминой Нины Александровны на вопрос о переиндексации пенсий.

Вопрос:

«Я пенсионер. До 31 января 2017 г. работал. С 1 февраля 2017 г. уволился. В феврале 2017 г. была проведена индексация пенсии. Но на мою пенсию это не повлияло. Обратился в Управление ПФР в г.Новороссийске, а мне там ответили, что, мне начислят пенсию с индексацией только через 4 месяца. Почему? По истечению 4 месяцев будет ли мне выплачена компенсация за те месяцы, которые считались без индексации?»

Ответ:

- Факт осуществления либо неосуществления трудовой деятельности пенсионером в целях перерасчета пенсии уточняется на основании индивидуальных сведений, которые ежемесячно (до 10 числа каждого месяца) представляются работодателями в органы Пенсионного фонда. Если Вы уволились в феврале, то в отчетности за февраль, представленной в ПФР в срок до 10 марта 2017 года, еще отражен факт работы. Статус работающего Вы утратили в отчетности за март 2017 года, которая была представлена в орган ПФР в апреле 2017 года. В мае будет осуществлена обработка информации, ее разнесение на индивидуальный лицевой счет и вынесение решения территориального органа ПФР о перерасчете пенсии с учетом индексации. Пенсию с учетом индексации Вы получите в месяц, следующий за месяцем принятия решения, т.е. в июне. Таков законодательно установленный порядок осуществления перерасчета пенсии после прекращения трудовой деятельности. Компенсация за месяцы осуществления процедуры перерасчета не предусмотрена.

Источник: Пенсионный фонд