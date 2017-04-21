Новороссийский гарнизон готовится к Параду

/Общество/

20 единиц современной военной техники, тысяча воинов Новороссийского гарнизона примут участие в параде, посвящённом 72-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне. Сообщает министерство обороны.

Смотреть за парадом будет порядка 100 тысяч новороссийцев и гостей города-героя. (Данные на основании числа гостей на параде в 2016 году). На сегодняшний день личный состав усиленно готовится, а в первых числах мая пройдут ночные тренировки с участием боевой техники.

Сразу после военного парада по главной улице единственного города-героя Кубани – Новороссийска, прошёл «Бессмертный полк».

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