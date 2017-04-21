Реконструкцию парка Фрунзе (Новороссийск) завершат к 1 июня

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Парк Фрунзе в Новороссийске – одно из самых красивых и популярных мест отдыха города, как среди местных жителей, так и у туристов. Сейчас здесь идут работы по подготовке парка к летнему сезону.

- Мы приносим извинения за временные неудобства, - пояснил руководитель МАУ «Парки города Новороссийска» Сергей Кириллов. – Они связаны с работами по перепланировке парковой зоны и переносом торговых объектов. К 1 мая мы закончим все «грязные» работы и вывезем мусор, а к 1 июня планируем полностью завершить реконструкцию.

Со слов Кириллова, после завершения работ парк имени Фрунзе очень преобразится. Здесь вместо старых торговых ларьков появятся красивые современные торговые павильоны, которые поставят на специально оборудованные «островки», которые позволят не создавать неудобств на основной аллее парка.

Помимо этого появится новая детская игровая комната 12х7 метров (84м2). И уже достигнута договорённость с управлением культуры города по вопросу закрепления за каждым парком города творческих коллективов, которые там будут регулярно проводить свои мероприятия в течение всего 2017 года.

Кроме того, к июню в двух парках - Фрунзе и Ленина появятся новые радиопередатчики, а это значит, что новороссийцы и гости города смогут слушать музыку и получать необходимую информацию.

Источник: Пресс-служба администрации города Новороссийска