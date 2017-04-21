В Новороссийске появится карусели детей с ограниченными возможностями здоровья

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Ко Дню защиты детей в Новороссийске в парке имени Ленина появятся новая площадка с качелями для детей-инвалидов.

Как пояснил руководитель МАУ «Парки города Новороссийска» Сергей Кириллов, первые инклюзивные качели «Карусель» и «Балансир» для детей с ограниченными возможностями здоровья уже приобретены по наказам избирателей депутата Городской Думы VI созыва Новороссийска Ильи Ташматова и будут установлены на новой площадке. Банк «Возрождение» также подтвердил готовность приобрести для этой площадки так называемый «Рукоход».

Все качели будут установлены в парке им. Ленина к 1 июня 2017 года. Проект реализуется и находится под контролем у главы города-героя Игоря Дяченко.

Источник: Пресс-служба администрации Новороссийск