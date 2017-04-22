В Новороссийске отметили День местного самоуправления

/Общество/

В Морском культурном центре Новороссийска сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню местного самоуправления. Поздравил собравшихся глава муниципального образования город Новороссийск Игорь Дяченко.

За высокий профессионализм, добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня местного самоуправления Игорь Дяченко вручил грамоты главы города: Булову Сергею Николаевичу - начальнику отдела кассового пополнения бюджета финансового управления муниципального образования город Новороссийск; Богатыревой Евгении Юрьевне - главному специалисту управления по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования город Новороссийск; Фетисовой Людмиле Викторовне - главный специалист МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением»; Лучининой Виктории Александровне - специалист отдела технического надзора МКУ «Управления строительства»; Свечник Алле Александровне - главному специалисту управления торговли и потребительского рынка администрации муниципального образования город Новороссийск.

По итогам работы прошлого года первое место и премия 500 тысяч рублей присуждена ТОС №111 Южного внутригородского района города-героя (председатель Панамарёва Элеонора Николаевна), второе место и премия 300 тысяч рублей – ТОС №37 Приморского внутригородского района (председатель Суйтусманова Шазие Эйиповна) и третье место – ТОС №45 из Абрау-Дюрсо - Новороссийский внутригородской район (председатель Мелешкина Анна Викторовна). Победителей поздравила и вручила Почетные знаки «За развитие территориального общественного самоуправления» депутат Городской Думы VI созыва, председатель комитета по социальной политике Светлана Евгеньевна Ротенко.

Заслуженный работник пищевой индустрии России, председатель Общественной палаты Новороссийска Сергей Михайлович Цымбал наградил за высокий профессионализм и добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей участковых. Награды получили: Даниленко Кирилл Леонидович - участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН отдела полиции (Восточный район) Управления МВД России по городу Новороссийску, лейтенант полиции; Кузин Дмитрий Александрович - участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН отдела полиции (Приморский район) Управления МВД России по городу Новороссийску, старший лейтенант полиции; Пономарев Алексей Геннадьевич - участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН отдела полиции (Южный район) Управления МВД России по городу Новороссийску, лейтенант полиции; Ведмиденко Артем Андреевич - участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН Управления МВД России по городу Новороссийску старший, лейтенант полиции; Граф Александр Александрович - старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН отдела полиции (Центральный район) Управления МВД России по городу Новороссийску, майор полиции.