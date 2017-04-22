Похороны новороссийца Андрея Ведерникова, погибшего при крушении сухогруза «Герои Арсенала» состоятся 24 апреля

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Родственники Андрея Ведерникова, погибшего при крушении сухогруза «Герои Арсенала» определились с датой его похорон. Они состоятся 24 апреля на новороссийском кладбище «Кабахаха». Перед этим в городском морге состоится отпевание покойного.

«Администрация Новороссийска оказывает родственникам Андрея Ведерникова всю необходимую финансовую и организационную помощь в организации похорон и траурных мероприятий», - сказал Игорь Дяченко. Такое поручение главе города-героя 20 апреля дал губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев.

Также решением главы региона В.И. Кондартьева из краевого бюджета семье Андрея Ведерникова будет выделен 1 млн рублей.

19 апреля в акватории Черного моря потерпело крушение судно «Герои Арсенала». Работа в зоне ЧС осложнялась неблагоприятными погодными условиями – сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, а также волнение моря составляло до 4 баллов.

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск