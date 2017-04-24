Глава Новороссийска поручил навести порядок с торговлей в городских парках

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23 апреля на рабочем совещании, посвященном развитию зеленных зон глава Новороссийска, Игорь Дяченко поручил разработать новую концепцию торговли в парках

По словам И.Дяченко, «для повышения комфорта новороссийцев и гостей города в наших парках и зонах отдыха необходимо организовать цивилизованную торговлю и качественные развлечения».

Пилотной зоной для новой концепции торговли и общественного питания выбран парк имени Фрунзе, где сейчас идет реконструкция центральных алей. Первому заместителю главы Виктору Цыбаню поручено проанализировать уровень качества услуг и товаров, предоставляемых посетителям парка Фрунзе.

«Мы должны расстаться с недобросовестные предпринимателями и убрать из парка торговые объекты и аттракционы, которые уродуют его облик. Надо вернуть парк людям, уменьшив количество коммерческих точек в строну их качества», поставил задачу И.Дяченко.

Уже к 1 июня в парке Фрунзе должны появится специальные островки для современных торговых павильонов, выполненных в едином стиле. Старые киоски исчезнут с дорожек, освободив пространство для пешеходов. Для маленьких посетителей откроется новая детская комната.

В апреле начинается высадка100 кленов и лип высотой от 4,5 до 5 метров. Уже демонтированы устаревшие развлекательные объекты, на месте которых теперь планируется разбить газоны. Работы ведутся с привлечением средств инвесторов, которые осуществляют строительство жилых домов и коммерческих объектов на прилегающих к парку им. Фрунзе территориях.