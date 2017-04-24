Турнир по компьютерному многоборью среди пенсионеров прошёл в Ставрополе

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В Ставрополе прошёл II Турнир по компьютерному многоборью среди пенсионеров края. Организаторами мероприятия выступили Отделение Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю, региональное Министерство труда и социальной защиты населения, «Ростелеком» и краевое отделение союза пенсионеров России.

Марина Кулик, и.о. директора Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Ростелеком» в рамках совместной с ПФР программы по обучению лиц пожилого возраста компьютерной грамотности «Азбука Интернета» поддержал данный турнир. Мы стремимся открыть как можно большему числу пенсионеров возможности глобальной сети. Интернет не только стирает границы для общения, но и помогает получать необходимые информационно-справочные услуги в кратчайшие сроки, создавая комфортные условия жизни. А соревновательная форма подачи материала помогает лучше его усвоить».

В рамках отборочного этапа все желающие принять участие в турнире проходили тестирование для определения уровня навыков работы с компьютером, основ информационной безопасности и использования сервисов интернета. В результате более 30 представителей были приглашены на финальные испытания в краевой центр. Они продемонстрировали свои знания в работе с поисковыми системами, получении государственных услуг в электронном виде, умении работать с различными приложениями, электронной почтой и полезными веб-ресурсами. Оценочная комиссия выставляла баллы в зависимости от качества и сложности выполненных заданий.

В числе участников турнира были и слушатели первого в 2017 году курса «Азбуки Интернета», которые показали достойные результаты несмотря на то, что менее месяца проходят обучение компьютерной грамотности.

Владимир Попов, Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю: «Компьютерное многоборье – не просто соревнование. Это, прежде всего, возможность для старшего поколения научиться мыслить по-новому, спасательный круг в море интернет-технологий и электронных услуг. Благодаря обучению работе на компьютере пожилое поколение перестраивается, начинает по-новому воспринимать сегодняшнюю жизнь, стремится идти в ногу со временем. Непосредственно помогают им в этом преподаватели курса и ведомства-партнеры, за что я благодарен всем участникам-организаторам турнира».

По итогам турнира определены победители в различных номинациях, они были награждены дипломами, учебными пособиями «Азбука интернета» и памятными подарками от «Ростелекома»