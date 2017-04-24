Борис Титов приедет на оглашение приговора Александр Хуруджи

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В 11 утра по Москве буду в Ворошиловском суде Ростова-на-Дону, начнется оглашение приговора Александр Хуруджи. Принципиальный процесс. Дело шито белыми нитками.

Сумма претензий "усохла" с 470 миллионов до семи. Все экспертизы на стороне Хуруджи и даже гособвинение просит условный срок. Мы приложили много усилий, чтобы он вышел из СИЗО и надеемся на полное оправдание. Интересно будет ли первый за последние пять лет оправдательный приговор предпринимателю в ростовских судах? Александру удачи! Онлайн трансляцию можно будет читать на его ленте фейсбук.

Борис Титов "П артия Роста"

Источник: Борис Титов "Партия Роста"