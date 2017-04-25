Анапа готовится отпраздновать День Победы

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Цикл торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, откроется в городе воинской славы вечером 8 мая: в 20.30 в Сквере боевой славы стартует патриотическая акция «Огонь памяти».

Из года в год она объединяет свыше 3 тысяч человек. В авангарде пройдут 20 факелоносцев с частицами пламени, зажженного от Вечного огня. Огни свечей в руках каждого участника шествия сольются в живые потоки, стекающиеся к морскому порту.

Военный катер Института береговой охраны примет на борт памятный венок и бескозырку. По давней морской традиции они будут торжественно спущены в акваторию Черного моря, воды которого хранят память о доблестных подвигах всех моряков, павших в кровопролитных боях Второй мировой войны. Собравшихся на берегу участников церемонии о моменте спуска оповестит сигнальная серена. Троекратный залп салюта, погасшие огни и минута молчания завершат патриотическую акцию и передадут эстафету следующему дню.

В 10 утра 9 мая на пост № 1 у Вечного огня в Сквере боевой славы заступит почетный караул. Здесь же в 10.30 состоится митинг памяти, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Праздничным маршем с 10 утра пройдут по Театральной площади войсковые соединения, а затем – народное шествие «Бессмертный полк России» с портретами родственников-фронтовиков. Далее начнется праздничный концерт «Звенит Победой май цветущий» с сольной программой «Сияй в веках, Великая Победа» заслуженного артиста России Анатолия Калекина.

В сквере Гудовича горожан пригласят отведать солдатской каши. А театрализованное представление «Солдатский привал» поможет зрителям совершить экскурс в историю: побывать на импровизированной танцевальной площадке 1945 года, где встретились отметить День Победы фронтовики.

В 20.00 Театральная площадь пригласит горожан на представление «Бал Победы» с участием ансамбля песни и пляски Южного военного округа, а в 22.00 небо над городом воинской славы окрасят залпы праздничного фейерверка в честь героических защитников нашей Родины.