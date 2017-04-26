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/Общество/

Следственное управление по краю разработало памятку для детей «Как вести себя в полиции»

При непосредственном участии следственного управления по краю разработаны памятки для детей и их родителей, разъясняющие права несовершеннолетних в уголовном процессе.

Расследование преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений работы Следственного комитета России, а защите их прав уделяется особое внимание. Следственным управлением СК России по краю продолжается профилактическая и разъяснительная работа в данном направлении. Именно поэтому следственное управление СК России по Краснодарскому краю приняло активное участие в разработке памяток для несовершеннолетних и их родителей, разъясняющих права ребенка в уголовном процессе и его действия при общении с представителями правопорядка.

 Следственным управлением СК России по краю совместно с уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае разработана памятка «Права ребенка в уголовном процессе». В первую очередь, она предназначена для родителей и законных представителей детей, чтобы взрослые знали, как защитить своего ребенка в ситуациях, когда он является участником уголовного процесса в качестве потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого либо подсудимого.

 Также при участии ведомства подготовлена памятка для несовершеннолетних «Как вести себя в полиции». В ней в доступной форме рассказывается о поведении ребенка при общении с сотрудниками полиции, а также в случаях, если его вызывают либо просят проследовать в отделение полиции.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Общество

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